Stuttgart (AFP) Auf dem Dreikönigstreffen der FDP ist Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel scharf mit der Parteiführung ins Gericht gegangen. "Es zerreißt mich innerlich, wenn ich den Zustand meiner Partei sehe", sagte Niebel am Sonntag in Stuttgart. "So wie jetzt kann es mit der FDP nicht weitergehen."

