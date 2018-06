Berlin (AFP) Die Bundeswehr hat mit den Vorbereitungen für die Verlegung der Patriot-Luftabwehrsysteme in die Türkei begonnen. Am Sonntag starteten die ersten Konvois von Standorten in Mecklenburg-Vorpommern aus Richtung Travemünde, sagte ein Sprecher der Bundeswehr der Nachrichtenagentur AFP. Am Dienstag sollen die rund 300 Fahrzeuge mit etwa 130 Containern im Hafen Travemünde auf ein Schiff verladen werden, das dann noch am selben Abend Richtung Türkei aufbrechen soll.

