Stuttgart (AFP) FDP-Chef Philipp Rösler hat seine innerparteilichen Gegner zur Ordnung gerufen. "Es gehört zur Geschichte von Parteivorsitzenden, dass sie kritisiert werden, damit habe ich kein Problem", sagte Rösler am Sonntag beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart. Die Partei sei nun aber den Wahlkämpfern des Landesverbands in Niedersachsen verpflichtet, die in zwei Wochen eine Wahl zu bestehen haben.

