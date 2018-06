Berlin (AFP) Bei den Linken ist dem "Spiegel" zufolge die Entscheidung gefallen, mit welcher personellen Aufstellung die Partei in den Bundestagswahlkampf zieht: Fraktionschef Gregor Gysi solle der alleinige Spitzenkandidat werden, berichtete das Magazin am Sonntag vorab unter Berufung auf "einen führenden Genossen". Der 64-jährige könne die Bedingungen diktieren, "weil er weiß, dass es ohne ihn im Moment nicht geht", sagte dieser dem Nachrichtenmagazin. Offiziell will die Parteispitze die Entscheidung nach der Wahl in Niedersachsen am 20. Januar bekannt geben.

