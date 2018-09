Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat Schauspieler Gérard Depardieu nach der Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft persönlich einen Pass des Riesenreichs übergeben.

Bei einem Treffen im Kurort Sotschi am Schwarzen Meer habe der Präsident dem Künstler das Dokument mit dem Doppeladler auf der Vorderseite ausgehändigt, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag der Agentur Interfax zufolge.

«Der Präsident hat mit Herrn Depardieu über dessen weitere künstlerischen Pläne und eine Reihe weiterer Fragen gesprochen», sagte Peskow. «Anlässlich des Aufenthalts wurde ihm der russische Pass übergeben.» Die Männer hätten sich am Vortag zu einem Essen in Putins Residenz in Sotschi getroffen, dem Veranstaltungsort der Olympischen Winterspiele 2014. «Beide haben auch über den Film "Rasputin" gesprochen, der bisher nicht in Russland zu sehen war», sagte Peskow.

Inmitten eines Streits von Depardieu mit der französischen Regierung um hohe Steuern hatte Putin dem 64 Jahre alten Schauspieler («Asterix und Obelix») vor wenigen Tagen per Dekret die russische Staatsbürgerschaft verliehen.