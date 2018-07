Swansea (dpa) - Der FC Arsenal und sein Torschütze Lukas Podolski müssen im FA-Cup gegen Swansea City nachsitzen. In einer turbulenten Drittrundenpartie beim Premier-League-Konkurrenten in Wales kamen die Gunners nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus - und müssen nun aufs Pokal-Wiederholungsspiel hoffen.

Zunächst war Swansea durch ein Joker-Tor des spanischen Top-Torjägers Michu in Führung gegangen (58. Minute). Doch nach einem Treffer des erst in der 72. Minute eingewechselten Teilzeitarbeiters Podolski (81.) und einen Volleyschuss von Kieran Gibbs (83.) war Arsenal auf dem Weg zum Sieg - ehe Danny Graham den Ausgleich markierte (87.).

Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker gab nach einem überstandenen Magen-Darm-Virus von Beginn an sein Comeback in der Innenverteidigung. Bei Swansea, das in der Liga Anfang Dezember 2:0 bei den Nord-Londonern gewonnen hatte, bekam Michel Vorm im Tor erneut den Vorzug vor Ex-Bundesliga-Keeper Gerhard Tremmel.