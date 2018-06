Abu Dhabi (SID) - Die starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga hat bei Aufsteiger Eintracht Frankfurt Lust auf mehr gemacht. "Wenn 53 Punkte zum Erreichen der Europa League reichen und wir jetzt 30 Punkte haben, was soll ich da groß sagen, wenn ich auf die internationalen Plätze angesprochen werde?", sagte Eintracht-Vorstandsboss Heribert Bruchhagen im Trainingslager in Abu Dhabi der Bild-Zeitung: "Warum sollen wir in der Rückrunde nicht 24 Punkte holen?"

Bruchhagen sei "absolut optimistisch". Das Gute sei, "dass wir auch in der zweiten Reihe noch sehr gute Qualität haben", sagte er. Die Mannschaft von Trainer Armin Veh überraschte bislang mit offensiven Fußball und überwintert auf dem vierten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt fünf Punkte.