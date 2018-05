Belek (dpa) - Der Wechsel von Ivan Perisic aus Dortmund zum VfL Wolfsburg ist perfekt. VfL-Manager Klaus Allofs bestätigte im Wolfsburger Trainingslager in Belek den Transfer. Perisic soll noch am Nachmittag in der Türkei vorgestellt werden, dann will der Verein weitere Details bekanntgeben.

Meister Dortmund hatte die Reise ins Trainingslager nach La Manga ohne den kroatischen Fußball-Nationalspieler angetreten. Die Höhe der Ablösesumme für den 23 Jahre offensiven Mittelfeldspieler liegt dem Vernehmen nach bei knapp acht Millionen Euro. Perisic war vor anderthalb Jahren für 5,5 Millionen Euro vom FC Brügge zum BVB gewechselt.