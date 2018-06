Belek (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat mit Christian Gentner einen wichtigen Stammspieler langfristig an sich gebunden. Der 27 Jahre alte Ex-Nationalspieler unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 2016, der zudem eine Option für ein weiteres Jahr beinhaltet. Das teilte der VfB am Sonntag mit.

"Christian ist ein sehr erfahrener Profi. Diese Erfahrung tut unserer jungen Mannschaft sehr gut", sagte VfB-Sportdirektor Fredi Bobic. Gentner trug bereits in der Jugend das Trikot mit dem roten Brustring und kehrte nach dreijährigem Gastspiel beim VfL Wolfsburg 2010 an den Neckar zurück. 2007 wurde er mit dem VfB Meister, 2009 gelang dem fünfmaligen Nationalspieler das erneut mit dem VfL.

"Der VfB liegt mir am Herzen. Wir haben hier einen guten Weg eingeschlagen und sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen", sagte Gentner. Bobic ergänzte, Gentner habe eine "klasse Entwicklung" gemacht und werde auch in Zukunft eine "bedeutende Rolle" beim VfB einnehmen. In der Hinrunde stand der Vize-Kapitän bei allen 28 Pflichtspielen der Schwaben von Beginn an auf dem Platz und erzielte drei Tore.