London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron will sein Land noch mindestens bis zum Jahr 2020 regieren. Er wolle seine konservative Tory-Partei bei der Wahl 2015 zum Sieg führen und dann eine volle fünfjährige Amtszeit weiter dienen, sagte Cameron in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Sunday Telegraph". In dieser Zeit müssten eine Reihe von Reformen umgesetzt werden, darunter die Neuverhandlung der Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union.

