Krefeld (SID) - Die deutschen U21-Handballer haben sich für die Weltmeisterschaft in Bosnien-Herzegowina (14. bis 28. Juli) qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Markus Baur besiegte Tschechien im entscheidenden Spiel beim Qualifikationsturnier in Krefeld deutlich mit 39:22 (17:11). Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Finnland (37:27) und Österreich (35:29) bezwungen. In Bosnien-Herzegowina geht der deutsche Nachwuchs als Titelverteidiger an den Start.