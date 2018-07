Travemünde (dpa) - Die Bundeswehr hat mit der Verlegung von «Patriot»-Abwehrraketen in die Türkei begonnen. Zwei Kolonnen sind in Richtung Lübeck-Travemünde unterwegs. Die Raketen werden am Dienstag auf ein Schiff verladen und sollen am 21. Januar den türkischen Hafen Iskenderun erreichen. Die Einheit mit rund 170 Soldaten soll Anfang Februar einsatzbereit sein. Sie soll gemeinsam mit Abwehrspezialisten aus den USA und den Niederlanden den Nato-Partner Türkei vor Angriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien schützen.

