Neu Delhi/London (dpa) - Der Vater des indischen Vergewaltigungsopfers hat die Todesstrafe für alle sechs mutmaßlichen Peiniger seiner Tochter gefordert. «Den Tod für alle sechs von ihnen», sagte der Vater der britischen Sonntagszeitung «The Sunday People».

«Diese Männer sind Monster. An ihnen sollte ein Exempel statuiert werden», so der Vater. Fünf der Beschuldigten werden unter anderem des Mordes angeklagt und sollen an diesem Montag in Neu Delhi erstmals vor Gericht erscheinen. Ihnen droht der Galgen.

Beim sechsten Verdächtigen wird geprüft, ob er - wie von ihm angegeben - minderjährig ist. Die 23-jährige Frau war am vor drei Wochen in einem fahrenden Bus in Neu Delhi vergewaltigt und gefoltert worden. Am Samstag vor einer Woche starb sie an ihren Verletzungen.

Der Vater nannte in der Boulevardzeitung auch den Namen seiner verstorbenen Tochter. «Wir wollen, dass die Welt ihren richtigen Namen kennt», sagte er. «Ihren Namen preiszugeben wird andere Frauen ermutigen, die solche Angriffe überlebt haben.» Indische Gesetze verbieten, Namen von Vergewaltigungsopfern oder andere Angaben zu veröffentlichen, die zur Identifizierung führen können. Das soll das Opfer vor gesellschaftlicher Stigmatisierung schützen.

Indische Medien haben der 23-Jährigen in der Berichterstattung symbolische Namen wie Nirbhaya (angstlos) oder Amanat (Schatz) verliehen. In Indien ist aber eine Debatte darüber entbrannt, ob der Klarname nicht veröffentlicht und ein neues Gesetz zum Schutz von Frauen nach dem Opfer benannt werden sollte.

Bericht «Sunday People»