Berlin (dpa) - Der Eröffnungstermin für den neuen Berliner Flughafen ist erneut geplatzt. Das Prestigeprojekt in Schönefeld kann nicht wie zuletzt geplant am 27. Oktober in Betrieb gehen. Das wurde der dpa aus mehreren zuverlässigen Quellen bestätigt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf interne Unterlagen über die Absage berichtet, die Zeitung «B.Z.» erhielt eine Bestätigung aus Kreisen des Flughafen- Aufsichtsrats. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft wollte keine Stellung nehmen. Der Eröffnungstermin für den Flughafen wurde bislang dreimal um insgesamt zwei Jahre verschoben.

