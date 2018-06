Niebel rechnet mit FDP-Spitze ab

Stuttgart (dpa) - Entwicklungsminister Dirk Niebel hat die Krise in der FDP angeheizt. Beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart kritisierte er die Parteispitze um Philipp Rösler scharf und forderte offen ein neues Führungsteam: Es zerreiße ihn innerlich, wenn er den Zustand seiner Partei sehe, sagte Niebel. FDP-Chef Rösler verlangte dagegen, die Reihen vor der wichtigen Niedersachsen-Wahl zu schließen. In Richtung seiner Gegner sagte er: Glaubwürdigkeit sei immer auch eine Frage des Stils, der Fairness und der Solidarität.

Assad ruft zur Mobilmachung auf

Kairo (dpa) - Durchhalteparolen und Hilfsappelle an das Volk: Der in Bedrängnis geratene syrische Präsident Baschar al-Assad will mit einer totalen Mobilisierung den Sturz seines Regimes verhindern. Als Gegenleistung versprach Assad allen, die ihr Land nicht «verraten» hätten, politische Reformen, eine neue Verfassung und Regierung sowie die Freilassung von Gefangenen. Die Opposition sah in der Rede nur eine Botschaft an die Verbündeten des Machthabers, ihn zu halten. Auch aus westlichen Ländern erntete Assad ausschließlich Kritik.

«Patriot»-Raketen für Türkei-Einsatz nach Travemünde gebracht

Travemünde (dpa) - Die Bundeswehr hat mit der Verlegung von «Patriot»-Abwehrraketen in die Türkei begonnen. Fünf Kolonnen mit jeweils gut 20 Fahrzeugen fuhren von Sanitz und Warbelow östlich von Rostock nach Lübeck-Travemünde. Die Waffentechnik soll dort am Dienstag auf ein Schiff verladen werden, das voraussichtlich am 21. Januar den türkischen Hafen Iskenderun erreichen soll. Die Einheit mit rund 170 Soldaten soll Anfang Februar einsatzbereit sein. Sie soll den Nato-Partner Türkei vor Angriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien schützen.

«Spiegel»: Gysi soll alleiniger Spitzenkandidat der Linken werden

Berlin (dpa) - Linksfraktionschef Gregor Gysi soll nach einem «Spiegel»-Bericht alleiniger Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl werden. Eine Doppelspitze mit seiner Stellvertreterin Sahra Wagenknecht sei vom Tisch, berichtete das Magazin. Gysi solle stattdessen ein vierköpfiges Team mit Wagenknecht, Fraktionsvize Dietmar Bartsch, Parteichefin Katja Kipping und Vize-Parteichef Jan van Aken zur Seite gestellt werden. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Ein Linke-Sprecher bezeichnete den Bericht als Spekulation.

Mursi baut Ägyptens Regierung um - Zehn neue Minister

Kairo (dpa) - Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise in Ägypten hat Präsident Mohammed Mursi sein Kabinett umgebildet. Laut staatlichen Medien wurden zehn neue Minister vereidigt. Ersetzt wurden unter anderem Finanz- und Innenminister. Drei neue Kabinettsmitglieder gehören der Muslimbruderschaft an - die auch Mursis politische Heimat ist. Die anderen sieben unabhängige Technokraten. Mit der Wirtschaft Ägyptens geht es seit dem Sturz Husni Mubaraks vor fast zwei Jahren steil bergab. Ein Ursache ist der Mangel an politischer Stabilität.

Zeitung: Obama plant umfassende Verschärfung der Waffengesetze

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama plant nach dem Schulmassaker von Newtown angeblich eine umfassende Verschärfung der laxen Waffengesetze - weitaus breiter angelegt als zunächst erwartet. Wie die «Washington Post» berichtete, will der Präsident nicht nur ein Verkaufsverbot von Sturmgewehren durchsetzen. Die Arbeitsgruppe, die Obama nach dem Blutbad mit insgesamt 27 Toten ins Leben gerufen hatten, prüfe unter anderem auch Hintergrund-Checks bei allen Waffenkäufern. Außerdem sollen der Verkauf und der Wiederverkauf von Waffen auf nationaler Ebene beobachtet und registriert werden.