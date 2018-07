New York (dpa) - Ein betrunkener Passagier hat auf einem Flug von Island nach New York so extrem gepöbelt, dass er an seinen Sitz gefesselt werden musste. Der Mann habe unter anderem geschrien, getobt, gespuckt und seine Sitznachbarin gewürgt, berichteten US-Medien. Die Crew und andere Passagiere hätten den Tobenden dann mit Plastik-Kabelbindern und Klebeband an seinen Sitz gefesselt. Die Fluglinie Iceland Air bestätigte den Vorfall. Der Mann sei in New York festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

