Stuttgart (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat maßlose und erniedrigende Kritik an seiner Partei beklagt. Die Gegner versuchten, die Liberalen unter die Wasserlinie zu drücken.

Wenn die FDP in der Öffentlichkeit teils als Unkraut bezeichnet werde, müsse er sagen: «Hier werden Grenzen - auch der Kritik - überschritten», betonte Rösler am Sonntag beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Er persönlich als Parteichef müsse mit Kritik leben: «Das gehört zu meinem Job.»

Entwicklungsminister Dirk Niebel forderte eine Neuaufstellung der FDP-Führungsmannschaft so schnell wie möglich. So wie jetzt könne es nicht weitergehen, sagte Niebel beim Dreikönigstreffen. Er wisse, dass er ein hohes persönliches Risiko eingehe, aber: «Es zerreißt mich innerlich, wenn ich den Zustand meiner Partei sehe.»

Die FDP habe ein sehr erfolgreiches Führungspersonal, sei aber als Team noch nicht gut genug aufgestellt, sagte Niebel, der auch Spitzenkandidat der baden-württembergischen Liberalen für die Bundestagswahl ist. Die FDP bleibe weit hinter ihren Möglichkeiten und verliere jeden Tag Chancen. Man müsse jetzt entscheiden und dürfe das nicht vom Ausgang einer Landtagswahl abhängig machen. Niebel hatte zuletzt erklärt, Parteichef Philipp Rösler müsse nicht unbedingt Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl im Herbst sein.

FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle stärkte Rösler dagegen den Rücken. Der Vorsitzende werde gemeinsam mit den niedersächsischen Parteifreunden die Meinungsforscher bei der Landtagswahl am 20. Januar widerlegen, sagte er. In Berlin sei Rösler der Wachstums- und Entlastungsminister.

Brüderle rief seine Partei auf, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. «Wir müssen aufstehen und kämpfen. Wir müssen an uns selbst glauben!» Die FDP sei zäh. Drei Jahre habe die Partei in Berlin Asche auf ihr Haupt gestreut - jetzt müsse sie kämpfen. Bei der Bundestagswahl sei ein erneuter großer Erfolg von Schwarz-Gelb mit «Stil, Inhalt und Personen» erreichbar. Brüderle, der als möglicher Nachfolger Röslers gehandelt wird, erhielt am Ende seiner Rede rauschenden Beifall.

