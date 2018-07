Kairo (dpa) - Mit einer Regierungsumbildung will Ägyptens islamistischer Präsident Mohammed Mursi die wirtschaftlichen Probleme des Landes angehen. Wie das staatliche Fernsehen berichtete, sollen heute zehn neue Minister berufen werden. Drei davon gehören demnach der Muslimbruderschaft an, der auch Präsident Mursi entstammt. Mit der Wirtschaft Ägyptens geht es seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Husni Mubarak steil bergab. Eine der Ursachen ist der Mangel an politischer Stabilität, der abschreckend auf Investoren wirkt.

