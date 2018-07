Madrid (AFP) Auf Krücken gestützt ist Spaniens König Juan Carlos zu der traditionsreichen Zeremonie zum "Pascua Militar" am 6. Januar erschienen. In der Uniform des Armeechefs und in Begleitung von Königin Sofia, Kronprinz Felipe und dessen Frau Letizia trat der Monarch am Sonntag vor den Königspalast, um den Soldaten "Friede und Glück" zu wünschen. Die Frage eines Journalisten, wie es ihm gehe, beschied er mit einem knappen: "Göttlich".

