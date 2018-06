Damaskus (AFP) Erstmals seit sieben Monaten hat sich Syriens Staatschef Baschar al-Assad in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. Im staatlichen Fernsehen war Assad am Sonntag nach Angaben des Senders vor einer applaudierenden Menge im Kultur- und Kunstzentrum im Zentrum von Damaskus zu sehen. Die Rede wurde demnach live übertragen. Assad sprach angesichts der anhaltenden Kämpfe im Land von einem Konflikt zwischen "dem Vaterland und seinen Feinden, dem Volk und seinen Mördern".

