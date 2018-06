Caracas (dpa) - Ein Flugzeug mit Mitgliedern der italienischen Designer-Familie Missoni an Bord wird in Venezuela vermisst. Die zweimotorige Maschine war von dem Archipel Los Roques nach Caracas gestartet, wie die Zeitung «El Nacional» berichtete. Unter den sechs Insassen befanden sich vier Italiener. Das italienische Modeunternehmen bestätigte, dass Vittorio Missoni und seine Frau in Venezuela verschollen seien, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

