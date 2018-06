Frankfurt/Main (dpa) - Ein Hauch von Winter kehrt nach Deutschland zurück. «Einige Regionen werden sich in weiße Landschaften verwandeln, allen singenden Amseln und blühenden Bäumen zum Trotz», sagte der Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die besten Chancen auf Winterwetter in der zweiten Wochenhälfte gibt es im Osten und im Süden.

Die erste Wochenhälfte verläuft meist noch herbstlich-trüb, es wird langsam kälter. Am Montag liegen die Temperaturen noch zwischen drei und neun Grad, es bleibt meist trocken. In der Nacht ist es überwiegend frostfrei.

Am Dienstag kann im Südwesten für längere Zeit die Sonne scheinen. Im Norden und Osten ist es dagegen trüb, es kann leicht regnen oder schneien.

Am Mittwoch ist es fast überall bewölkt, vom Norden her breitet sich Regen aus. In der Nacht zum Donnerstag kann es auch in den Niederungen schneien, in der darauffolgenden Nacht breitet sich der Schneefall weiter aus. Strengen Frost mit Temperaturen unter minus zehn Grad ist für die nächste Zeit nicht zu erwarten.