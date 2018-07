Wien (AFP) Bei einem Überfall auf eine österreichische Reisegruppe in Äthiopien ist ein 27-Jähriger getötet worden. Der Mann und seine drei Mitreisenden seien in der Nacht zum Sonntag bei einer Schlauchboottour auf dem Blauen Nil in ihren Zelten überfallen worden, dabei seien auch Schüsse gefallen, sagte der österreichische Außenamtssprecher Martin Weiss am Montag. Einer der vier Touristen sei tödlich getroffen worden, die anderen seien unverletzt entkommen und hätten später die Botschaft in Addis Abeba alamiert.

