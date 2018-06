Sydney (AFP) Ein britischer Tourist ist in den australischen Blue Mountains über den Rand eines Wasserfalls gestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 20-Jährige am Sonntag mit Freunden an dem Wasserfall Wentworth Falls westlich von Sydney unterwegs, als er den Halt verlor und rund 80 Meter in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte stellten den Tod des jungen Mannes fest, ein Hubschrauber sollte die Leiche bergen, was aber wegen starker Winde zunächst nicht möglich war. Einsatzkräfte begaben sich am Montag zu Fuß in das Gebiet, um die Leiche zu bergen.

