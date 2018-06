Stockholm (dpa) - Der schwedische Autobauer Volvo musste 2012 einen Absatzrückgang von 6,1 Prozent hinnehmen. Ein wesentlicher Grund sei der wirtschaftliche Abschwung in Europa, teilte der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Autohersteller am Montag mit.

Volvo verkaufte im abgelaufenen Jahr knapp 422 000 Autos und verfehlte damit das angestrebte Absatzziel von 475 000 Fahrzeugen deutlich. In den USA, dem Hauptmarkt der Schweden, stiegen die Verkaufszahlen im Vergleich zu 2011 leicht um 1,2 Prozent. In China jedoch hat Volvo mit starker Konkurrenz zu kämpfen: Der Absatz sank um knapp elf Prozent. Auch in Europa brachen die Verkäufe ein. 2010 hatte Geely den kränkelnden Autobauer übernommen.

