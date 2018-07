Dhaka (AFP) Eine liebeskranke Papageiendame aus einem Privatzoo in Bangladesch darf auf höchstrichterliche Anordnung wieder mit ihrem von ihr getrennten Partner zusammenleben. Nach tagelangem Hungerstreik der Ara-Dame Prinzessin wies ein Gericht in der Hauptstadt Dhaka am Montag den Besitzer des männlichen Papageis an, den Vogel wieder dem Zoo zu überlassen, in dessen Obhut er fünf Jahre lang war. Es sei zu grausam, das Paar nach so langer Zeit zu trennen, befanden die Richter. Sie wollten demnach nicht für den drohenden Tod von Prinzessin verantwortlich sein.

