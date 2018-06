Bamberg (SID) - Mit dem fünften Sieg in Serie hat Meister Brose Baskets Bamberg seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga ausgebaut und das zweite Derby binnen 48 Stunden klar gewonnen. In einem Nachholspiel vom 15. Spieltag schlugen die Franken die Baskets Würzburg in einer über weite Strecken einseitigen Partie mit 96:75 (55:28). Am Samstag hatte Bamberg gegen Bayreuth mit 85:74 gewonnen.

Vor 6800 Zuschauern in der Stechert Arena waren Bambergs erfolgreichste Spieler gegen Würzburg Bostjan Nachbar mit 20 Punkten und Andrew James Ogilvy mit 14 Zählern. Beim Tabellen-14. Würzburg, der seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, ragte Alex King (15 Punkte) heraus.