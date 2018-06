Peking (AFP) Nach der Zensur eines Neujahrsartikels in einer chinesischen Wochenzeitung haben am Montag hunderte verärgerte Demonstranten vor der Redaktion in Guangzhou für die Freiheit der Medien protestiert. "Wir wollen Pressefreiheit, Verfassungsmäßigkeit und Demokratie", stand laut Internetberichten auf einem Spruchband. Einige Angestellte der Zeitung "Southern Weekly" traten demnach bereits am Sonntag in einen Streik.

