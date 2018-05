Füssen (AFP) Ein bei einem Brand im Franziskanerkloster in Füssen schwerverletzter Mönch ist gestorben. Der 100-jährige Pater starb am Montagvormittag in einer Spezialklinik, wie ein Sprecher des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sagte. Bei dem Feuer in dem im Allgäu gelegenen Kloster waren am Sonntag weitere neun Mönche sowie ein Feuerwehrmann und eine Polizistin verletzt worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.