Berlin (AFP) CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat nach Berichten über ein erneutes Platzen des Eröffnungstermins für den Berliner Großflughafen BER rasche Aufklärung gefordert. Es sei "wirklich ärgerlich", wenn sich herausstellen solle, dass der Termin erneut verschoben werde, sagte Hasselfeldt am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Sollten die Medienberichte zutreffen, müsse "schleunigst aufgeklärt werden, warum das nun wieder so ist, warum die Zeiten nicht eingehalten werden, was die Ursache dafür ist", sagte Hasselfeldt. "Und erst dann kann man die Konsequenzen ziehen."

