Berlin (AFP) Die Brandenburger Staatskanzlei hat bestätigt, dass der Technikchef des zukünftigen Hauptstadtflughafens (BER) den Eröffnungstermin für den Airport im Oktober dieses Jahres für nicht mehr machbar hält. Dies habe Technikchef Horst Amann den Mitarbeitern und Vertretern der Flughafen-Gesellschafter in einem Brief mitgeteilt, sagte der Sprecher von Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), Thomas Braune, am Montag in Potsdam. Nach seinen Angaben kamen die Spitzen der Gesellschafter am Montag zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.