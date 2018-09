Berlin (AFP) Das Bundesverkehrsministerium hat am Montag Berichte zurückgewiesen, nach denen eine Verschiebung der Eröffnung des Berliner Großflughafens BER schon im Dezember bekannt war. Bei einem Treffen der zuständigen Sonderkommission mit Flughafen-Technikchef Horst Amman am 18. Dezember sei zwar wegen der anhaltenden Probleme auf nötige Tests hingewiesen worden, die "bis ins Jahr 2013 hineinreichen würden", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Das Ministerium sei aber erst am Wochenende über "den neuen Kenntnisstand beim Flughafen" informiert worden.

