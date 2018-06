New York (dpa) - Der Horror-Schocker «Texas Chainsaw 3D» hat der Konkurrenz an den US-Kinokassen am Wochenende keine Chance gelassen. Der siebte Film der Grusel-Reihe spielte in seiner ersten Woche rund 23 Millionen Dollar ein, berichtet der «Hollywood Reporter». Damit setzte sich der Film von John Luessenhop in der Publikumsgunst vor Quentin Tarantinos Western «Django Unchained», der in seiner zweiten Woche rund 20 Millionen Dollar einspielte, und Peter Jacksons «Der Hobbit: Eine unerwartete Reise» mit 17,5 Millionen Dollar.

