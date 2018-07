Zürich (SID) - Vicente del Bosque ist Fußball-Welttrainer des Jahres 2012. Der Coach der spanischen Nationalmannschaft wurde am Montag in Zürich vom Weltverband FIFA ausgezeichnet. Die Abstimmung wurde weltweit unter Journalisten sowie den Spielführern und Trainern der Nationalmannschaften durchgeführt. Del Bosque, der die "Rote Furie" im Sommer zum EM-Titel geführt hatte, setzte sich bei der Wahl gegen Josep Guardiola (ehemals FC Barcelona) und José Mourinho (Real Madrid) durch. Ein deutscher Trainer hatte es nicht in die Endausscheidung geschafft.