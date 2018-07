Athen (AFP) Die griechische Regierungskoalition hat in dem seit Wochen schwelenden Streit um eine Liste mutmaßlicher Steuerflüchtlinge zwei Abgeordnete verloren. Der Juniorpartner Demokratische Linke (Dimar) feuerte am Montag zwei Abgeordnete, die gefordert hatten, in der Affäre auch die Rolle des früheren Finanzministers und jetzigen Sozialistenchefs Evangelos Venizelos zu untersuchen. Die Koalition aus der konservativen Nea Dimokratia, der sozialistischen Pasok und Dimar verfügt nun noch über 164 der 300 Sitze.

