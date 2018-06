London (AFP) Nach mehr als 25 Jahren ist ein gestohlenes Bild des französischen Impressionisten Henri Matisse wieder aufgetaucht. Das 1987 aus einem Stockholmer Museum entwendete Ölgemälde "Le Jardin" sei bei einem Kunsthändler in der englischen Grafschaft Essex wieder aufgetaucht, teilte das für die Registrierung von Kunstraub zuständige Art Loss Register (ALR) am Montag mit. Der Kunsthändler Charles Roberts sollte es demnach im Auftrag eines Polen verkaufen, in dessen Besitz es seit 1990 gewesen sein soll. Bei einer Nachfrage beim ALR stellte es sich jedoch heraus, dass es gestohlen war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.