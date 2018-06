New York (dpa) - Die Vereinten Nationen haben ernüchtert auf die Rede von Syriens Präsident Baschar al-Assad reagiert. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sei «enttäuscht» über die Äußerungen des syrischen Machthabers, sagte Bans Sprecher Martin Nesirky in New York.

Assad habe «keinen Beitrag zur Lösung des Konflikts geleistet, unter dem so viele Menschen entsetzlich leiden».

Assad hatte am Sonntag seine Anhänger zum Kampf aufgerufen. Er hatte in einer Rede in Damaskus die Exil-Opposition beschimpft und seinen Willen, an der Macht zu bleiben, bekräftigt. Zudem rief er zur allgemeinen Mobilisierung gegen die Rebellen auf.