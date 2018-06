Paris (dpa) - Air France-KLM bietet künftig auch Billigtickets an. Auf Kurz- und Mittelstrecken kostet ein Flug dann 49 Euro, bisher ist ein Hinflug für 70 Euro zu haben. «Wir werden kein Billigflieger, wir bieten weiterhin die Servicequalität von Air France».

Das sagte dazu der Vorstandsvorsitzende Alexandre de Juniac am Montag in Paris. Verzichten müssen Fluggäste bei diesen Tickets auf eine Sitzplatzreservierung. Außerdem darf nur Handgepäck mitgeführt werden. Wird ein Koffer aufgegeben, kostet dies zwischen 15 und 30 Euro extra. Air France-KLM hofft, mit dem Angebot neue Kunden zu gewinnen.

Eine Übernahme der italienischen Alitalia durch Air France-KLM ist nach Angaben der Franzosen nicht geplant. «Es gibt keine Verhandlungen über eine Übernahme aller oder eines Teils der Aktien der italienischen Investoren», hieß es dazu am Montag in einer Mitteilung in Paris. Über entsprechende Verhandlungen hatte die römische Tageszeitung «Il Messaggero» berichtet.

Air France-KLM hält 25 Prozent an dem früheren Staatsunternehmen. Die Mehrheit liegt bei der italienischen Investorengruppe CAI, die 2008 die damals insolvente Alitalia für eine Milliarde Euro erworben hatte.

