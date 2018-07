Köln (dpa) - Jetzt ist es offiziell: Die Dragqueen Olivia Jones (43), der Schauspieler Helmut Berger (68) und der Sänger Patrick Nuo (30) ziehen diese Woche ins RTL-Dschungelcamp. Das teilte der Sender am Montag mit.

Am Sonntag flogen elf mehr oder weniger prominente Kandidaten vom Frankfurter Flughafen aus in Richtung Australien ab.

Mit dabei sind auch der frühere Kaufhaus-Erpresser «Dagobert» - mit bürgerlichem Namen Arno Funke (62) - die Schauspielerin Claudelle Deckert (36, «Unter uns») und das Model Fiona Erdmann (24). Zu ihnen gesellen sich dann noch die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Georgina (22), die Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein (45), der frühere DSDS-Kandidat Joey Heindle (19), der Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzales (33) und die Schauspielerin Allegra Curtis (46).

Die siebte Runde der Show beginnt am kommenden Freitag um 21.15 Uhr auf RTL, das Finale findet am 26. Januar statt. Wer sich am längsten in der feuchten Hitze und unter allerlei Getier hält, darf sich dann «Dschungelkönig» nennen.