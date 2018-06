Satelliten-Fehler: Sainz erhält Dakar-Führung zurück

Pisco (dpa) - Nach einem Fehler der Satelliten-Technik haben der Spanier Carlos Sainz und sein Co-Pilot Timo Gottschalk die Führung bei der Rallye Dakar zurückbekommen. Das Duo im Red-Bull-Buggy wurde zudem am Montag auch nachträglich als Sieger der zweiten Etappe durch die Ica-Wüste in Südperu gewertet. Zuvor hatten die Organisatoren der 34. Rallye Dakar festgestellt, dass die Irrfahrt von Sainz auf der Etappe am Vortag nicht durch ein Versagen seines eigenen Navigationssystems verschuldet war. Vielmehr hatten die von der Rallye genutzten Satelliten offenkundig das Problem verursacht.

Rode für Bundesliga-Profis der Aufsteiger der Hinrunde

Frankfurt/Main (dpa) - Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt ist für die Bundesliga-Profis der Aufsteiger der Hinrunde, Hoffenheims Torwart Tim Wiese der Absteiger. Dies entschieden 224 Spieler in einer Umfrage des Fußballmagazins «Kicker» (Montag). Auf Mittelfeldspieler Rode entfielen 19,5 Prozent der Stimmen. Sogar 52,1 Prozent der Stimmen gab es für Ex-Nationaltorhüter Wiese bei den Absteigern. Die TSG 1899 Hoffenheim, die als Tabellen-16. um den Klassenerhalt bangen muss, wurde mit großem Abstand zu der Mannschaft gewählt, die negativ überrascht hat.

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Hajnal bis 2014

Belek/Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart setzt weiter auf die Dienste von Mittelfeldspieler Tamas Hajnal. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, verlängerte der 31-jährige Ungar seinen Vertrag um eine Saison bis 2014. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option für eine weitere Spielzeit. Hajnal war 2011 von Borussia Dortmund zum VfB gekommen. Erst am Sonntag hatten die Schwaben den Vertrag von Christian Gentner bis 2016 verlängert.

Schalke-Fußballer Moritz und Afellay verletzt

Doha (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss vorläufig auf seine Profis Christoph Moritz und Ibrahim Afellay verzichten. Schalke-Sprecher Thomas Spiegel bestätigte Informationen des Fachmagazins «Kicker», nach denen sich Moritz im Trainingslager in Doha einen Innenbandanriss zuzog und einige Wochen ausfällt. Bei Afellay handelt es sich um eine Muskelverletzung. Ob beide Spieler die zentrale Vorbereitungsmaßnahme wegen ihrer Blessuren abbrechen, war am Montagnachmittag noch nicht klar. Afellay hatte schon von Mitte November bis Weihnachten wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt.

Görges in Sydney in erster Runde gescheitert - Mayer problemlos

Sydney (dpa) - Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Sydney schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die Tennisspielerin aus Bad Oldesloe unterlag am Montag der früheren Weltranglistenzweiten Swetlana Kusnezowa aus Russland mit 6:3, 3:6, 3:6. Görges war auch in der Vorwoche beim Turnier in Auckland überraschend früh gescheitert. Bei den Männer hatte Florian Mayer zum Auftakt keine Probleme. Der Bayreuther bezwang den portugiesischen Qualifikanten Joao Sousa mit 6:1, 6:2. Mona Barthel erreichte die zweite Runde beim WTA-Turnier im australischen Hobart. Die Vorjahressiegerin setzte sich gegen die einheimische Ashleigh Barty mit 2:6, 6:0, 6:1 durch.

Innenministerium bestätigt einvernehmliche Lösung mit Pechstein

Berlin (dpa) - Das Bundesinnenministerium hat am Montag Aussagen von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein über eine gütliche Einigung mit ihrem Arbeitgeber bestätigt. Pechsteins dienstliche Belange als Polizeivollzugsbeamtin der Bundespolizei und die Fortführung ihrer sportlichen Karriere könnten weitestgehend in Einklang gebracht werden, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Die 40 Jahre alte Berlinerin hatte noch im November beklagt, dass sie nach Ablauf ihrer Zweijahressperre wegen auffälliger Retikulozyten-Blutwerte nur aufgrund von Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge bei Weltcups und internationalen Meisterschaften an den Start gehen könne und Krankenkassenbeiträge selbst bezahlen müsse.

John Patrick neuer Trainer bei Basketball-Bundesligist Ludwigsburg

Ludwigsburg (dpa) - Einen Tag nach der Entlassung von Trainer Steven Key hat der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist Neckar RIESEN Ludwigsburg John Patrick als dessen Nachfolger vorgestellt. Bereits vor der Pressekonferenz hatte der 44 Jahre alte Amerikaner sein erstes Training geleitet. Patricks Vertrag läuft bis zum Ende der Saison, eine Option für eine weitere Zusammenarbeit gibt es nicht. Nach zwölf Niederlagen in den ersten 17 Spielen steht Ludwigsburg auf dem vorletzten Tabellenplatz.

NFL-Playoffs: Seattle komplettiert Viertelfinale

Washington (dpa) - In den Playoffs der National Football League NFL ist das Viertelfinale komplett. Als letztes Team qualifizierten sich am Sonntag (Ortszeit) die Seattle Seahawks für die Runde der besten Acht. Seattle gewann bei den Washington Redskins trotz eines 0:14-Rückstandes nach dem ersten Viertel noch mit 24:14 und kam somit erstmals seit 1983 wieder zu einem Auswärtssieg in den Playoffs. Im Viertelfinale gastiert Seattle bei den Atlanta Falcons. Vizemeister New England Patriots mit dem deutschen Right Tackle Sebastian Vollmer empfängt die Houston Texans. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Green Bay Packers und die Denver Broncos haben gegen die Baltimore Ravens Heimrecht.