Lüneburg (dpa) - Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich heute in Lüneburg zu einer Auftaktklausur für das Wahljahr 2013. Zu den Teilnehmern gehören neben den Parteichefs Claudia Roth und Cem Özdemir auch die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst, Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt. Auch die Spitzenkandidaten für die am 20. Januar anstehende Landtagswahl in Niedersachsen, Anja Piel und Stefan Wenzel, wollen kommen. Hauptthema der Klausur ist die Wahlkampfplanung. Roth und Özdemir wollen sich öffentlich zum Thema Studiengebühren äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.