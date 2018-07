Kiel (dpa) - In Schleswig-Holstein will CDU-Landeschef Jost de Jager nach Angaben aus Parteikreisen sein Amt aufgeben. De Jager wolle sich morgen erklären, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Abend aus CDU-Kreisen. Vorher hatte die Tageszeitung «Die Welt» berichtet, dass de Jager seinen Rückzug im geschäftsführenden Landesvorstand angekündigt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.