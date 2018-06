Zürich (AFP) Nach seinem umjubelten Auftritt in Russland ist Filmstar Gérard Depardieu nach Europa zurückgekehrt, wo er sich am Dienstag in Paris wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten muss. Der 64-Jährige sei in die Schweiz abgeflogen, berichtete am Montag die russische Nachrichtenagentur Interfax. In Zürich sollte Depardieu am Abend an der Gala zur Wahl des Fußballer des Jahres teilnehmen. Am Dienstag dann muss er sich in Paris vor Gericht verantworten.

