Washington (AFP) US-Außenministerin Hillary Clinton wird nach einmonatiger Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen am Montag ihre Arbeit in Washington wieder aufnehmen. Die Rückkehr der Politikerin wurde am Sonntagabend im Terminplan ihres Ministeriums für diese Woche angekündigt. Neben einer Reihe von Besprechungen ist zudem für Donnerstag ein Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karsai in der US-Hauptstadt geplant. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die scheidende Außenministerin in ihren letzten Wochen im Amt noch internationale Reisen unternimmt.

