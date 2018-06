New York (AFP) Der größte Energiekonzern der Welt, ExxonMobil, will 14 Milliarden Dollar (10,7 Milliarden Euro) in die Erschließung eines Ölfeldes vor der kanadischen Küste investieren. ExxonMobil werde das Ölfeld Hebron vor den ostkanadischen Provinzen Neufundland und Labrador erschließen und hoffe auf den Fund von mehr als 700 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) Öl, teilte der US-Konzern am Wochenende mit. Die Ölproduktion solle Ende 2017 beginnen, die tägliche Förderung werde bei rund 150.000 Barrel liegen.

