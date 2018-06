Washington (AFP) Die Kritik aus den Reihen der Republikaner am designierten US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hält an. Nach der Nominierung durch Präsident Barack Obama am Montag erklärte der einflussreiche Senator John McCain, er habe "ernste Bedenken" wegen politischer Positionen, die Hagel in den vergangenen Jahren vertreten habe. Senator James Inhofe, der ranghöchste Republikaner im Streitkräfteausschuss, kündigte eine eingehende Befragung Hagels an. Zuvor hatten sich andere Republikaner im Senat ähnlich geäußert.

