Sydney (AFP) In Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales sind am Dienstag mehrere verheerende Buschbrände außer Kontrolle geraten. Höchsttemperaturen von bis zu 45 Grad Celsius und starke Winde fachten die Brände an. Die Behörden stellten sich auf einen der gefährlichsten Tage in der Geschichte des Bundesstaats ein. Der zuständige Chef der ländlichen Feuerwehr, Shane Fitzsimmons, sagte Reportern in Sydney: "Die Bedingungen könnten nicht schlimmer sein. Wir befinden uns auf Katastrophenniveau".

