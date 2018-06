Lüneburg (AFP) Die Grünen wollen die Bürgerrechte zum Thema im diesjährigen Bundestagswahlkampf machen. Es sei falsch, "dass die CSU jetzt wieder auf das sinnlose Mittel der Vorratsdatenspeicherung zurückgreifen will", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag am Rande der Grünen-Vorstandsklausur in Lüneburg. In einer offenen Gesellschaft dürfe es keine Bespitzelung geben, sagte die Bundestagsvizepräsidentin.

