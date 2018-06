Berlin (AFP) So stellt man sich einen Macher vor: kräftig, uneitel und geradeheraus. Der Technikchef des geplanten Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER), Horst Amann, ist so ein Typ. Der 59-jährige Ingenieur strahlt Autorität und Sachkenntnis aus, zwei Qualitäten, die bei dem Großprojekt in der Vergangenheit gefehlt zu haben scheinen. Am Dienstag fand Amann einmal mehr deutliche Worte. Die Probleme an der Baustelle des neuen Flughafens bezeichnete er unverblümt als "fast grauenhaft", die Verschiebung der geplanten Eröffnung im Oktober 2013 sei unvermeidbar gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.