Genf (AFP) Das Weltwirtschaftsforum hat angesichts der Krisenpolitik vieler Staaten weltweit vor dramatischen Folgen für Menschheit und Umwelt gewarnt. Die Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrisen nehme "auch in nächster Zukunft die ganze Aufmerksamkeit von Politik und Wirtschaft in Anspruch", erklärte das Forum am Dienstag in Genf in seinem Bericht "Globale Risiken 2013". Gleichzeitig gerate das Ökosystem der Erde "zunehmend unter Druck". Seien aber beide Systeme Verwerfungen ausgesetzt, so könne dies den "perfekten globalen Sturm" auslösen mit "potenziell verheerenden Folgen".

